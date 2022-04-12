Фонд поддержки дольщиков выставит на продажу в Казани 641 квартиру площадью 44 тыс. кв. м

Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства планирует реализовать 2 тыс. объектов недвижимости в Казани на сумму 6,9 млрд рублей, следует из конкурсной документации организации.

Фонд объявил тендер на право заключения договора на оказание услуг по реализации объектов недвижимости.

Всего на продажу планируется выставить 641 квартиру общей площадью 44 тыс. кв. метров. Недвижимость оценена в 6,2 млрд рублей. Квартиры расположены в ЖК «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», в долгострое на улице Достоевского 57. Также предложат реализовать 412 технических помещений и 975 парковочных мест общей площадью 2 тыс. кв. метров, их оценили в 678 млн рублей.

Риелтору за реализацию имущества предлагают заплатить 126,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 25 апреля. Определить победителя планируется на следующий день.

Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ создан в 2019 году Кабинетом министров РТ для урегулирования обязательств застройщиков многоквартирных домов на территории Татарстана и признанных банкротами перед участниками долевого строительства. Для этого фонду передается имущество и обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов.

В этом году Единый реестр проблемных объектов в Татарстане будет полностью закрыт.