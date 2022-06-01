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Недвижимость
1 июня 2022  17:30
Александр Хевронин

Фонд поддержки дольщиков выставил на аукцион недвижимость в ЖК на Достоевского

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Фонд поддержки дольщиков Татарстана выставил на продажу 30 квартир и восемь коммерческих помещений в жилом доме №57 на улице Достоевского в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание, нереализованное застройщиком-банкротом «Фирма «СВЕЙ», было достроено фондом во втором квартале 2021 года. Стоимость квартир стартует от 6,3 млн рублей, площадь помещений варьируется от 38,5 до 98,2 кв. метра. Отмечается, что помещения можно приобрести в рамках программ семейной и льготной ипотеки.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Принять участие может любой желающий.

#фонд поддержки дольщиков #Казань #Татарстан
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