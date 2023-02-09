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Строительство
9 февраля 2023  16:15
Александр Хевронин

Фонд поддержки дольщиков РТ готовит участок на Аграрной улице под компенсационный дом

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Фонд поддержки дольщиков Татарстана готовит участок на Аграрной улице Казани для строительства компенсационного дома, где получат квартиры пострадавшие дольщики ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сейчас проводятся работы по инженерно-геологическим изысканиям для расчета фундамента компенсационного дома и завершается вырубка зеленых насаждений, попадающих в зону строительства.

Компенсационный дом на улице Аграрная предназначен для обманутых дольщиков дома №6 жилого комплекса «Золотая середина», чьи квартиры так и не были построены. Строительство дома будет осуществляться по республиканской программе поддержи дольщиков.

#фонд поддержки дольщиков #жк золотая середина
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