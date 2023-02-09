Фонд поддержки дольщиков РТ готовит участок на Аграрной улице под компенсационный дом
Фонд поддержки дольщиков Татарстана готовит участок на Аграрной улице Казани для строительства компенсационного дома, где получат квартиры пострадавшие дольщики ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Сейчас проводятся работы по инженерно-геологическим изысканиям для расчета фундамента компенсационного дома и завершается вырубка зеленых насаждений, попадающих в зону строительства.
Компенсационный дом на улице Аграрная предназначен для обманутых дольщиков дома №6 жилого комплекса «Золотая середина», чьи квартиры так и не были построены. Строительство дома будет осуществляться по республиканской программе поддержи дольщиков.