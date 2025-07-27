Фонд поддержки дольщиков получил статус второго оператора КРТ в Татарстане

Фото: Телеграм-канал Фонда поддержки дольщиков РТ

Республиканский фонд поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, назначен вторым оператором комплексного развития территорий (КРТ) в Татарстане. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Республики. Об этом сообщили в Телеграм-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

До настоящего времени функцией оператора КРТ обладал только Государственный жилищный фонд при Раисе РТ. Расширение числа операторов направлено на повышение темпов реализации проектов и формирование комфортной городской среды.

Напомним, законодательство о КРТ было принято на федеральном уровне в 2020 году. На его основе в Татарстане разработаны четыре региональных закона и приняты подзаконные акты, регулирующие развитие городских пространств.

Изначально Фонд поддержки дольщиков был учреждён для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства. С 2018 года при содействии федеральных и республиканских властей удалось завершить строительство свыше 30 долгостроев, обеспечив жильём около 5 тысяч семей.

Наделение фонда полномочиями оператора КРТ позволит активизировать процессы обновления территорий и создать дополнительные механизмы для устойчивого развития городской инфраструктуры в республике.