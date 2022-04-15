Фонд поддержки дольщиков начал продажу первых квартир в Казани из пула в 600 объектов

Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков выставил на продажу в Казани первые 15 квартир из пула объектов в домах-долгосроях, сообщила пресс-служба организации.

На электронной торговой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан стартовал аукцион по продаже квартир в ЖК «Молодежный» на ул. Айтматова.

Выставлены 1,2 и 3-х комнатные квартиры общей площадью от 45 до 76,7 кв. метров. Начальная цена – от 5,9 млн рублей до 8,8 млн рублей.

«При проведении аукциона начальная цена реализации объектов недвижимости будет равна минимальной рыночной стоимости объектов недвижимости, согласованной с федеральным фондом. В процессе аукциона участники могут подать предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене договора на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет 1 % от начальной продажной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора», – сообщил фонд.

В аукционной документации подчеркивается, что объекты недвижимости введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что фонд планирует реализовать 2 тыс. объектов недвижимости в Казани на сумму 6,9 млрд рублей. Всего на продажу планируется выставить 641 квартиру общей площадью 44 тыс. кв. метров. Недвижимость оценена в 6,2 млрд рублей. Квартиры расположены в ЖК «МЧС», «Молодежный», «Золотая середина», в долгострое на улице Достоевского 57.

Также предложат реализовать 412 технических помещений и 975 парковочных мест общей площадью 2 тыс. кв. метров, их оценили в 678 млн рублей.

Исполнительный директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан-участников долевого строительства Иван Новиков сообщал «Татар-информ», что в домах, достроенных фондом, остались помещения, нераспроданные предыдущими застройщиками-банкротами – ООО «Фирма «СВЕЙ» и ООО «ФОН». Согласно действующему законодательству, фонд обязан реализовать их, а денежные средства направить в бюджет.

Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ создан в 2019 году Кабинетом министров РТ для урегулирования обязательств застройщиков многоквартирных домов на территории Татарстана и признанных банкротами перед участниками долевого строительства. Для этого фонду передается имущество и обязательства застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов.

В 2021 году Фонд защиты прав дольщиков Татарстана в рамках федеральной программы поддержки дольщиков завершил строительство 7 крупнейших долгостроев Казани общей площадью более 320 тыс. кв. метров. На строительство домов из федерального и регионального бюджетов было направлено более 9 млрд рублей. Восстановить в правах удалось 2,4 тыс. обманутых дольщиков.

В этом году Единый реестр проблемных объектов в Татарстане будет полностью закрыт.