Фонд по защите прав дольщиков РТ продает офисы в ЖК «Золотая середина»

Фонд по защите прав дольщиков Татарстана приступил к реализации офисных помещений в жилом комплексе «Золотая середина» на Чистопольской улице Казани. Соответствующий лот размещен на электронной торговой площадке Агентства по государственному заказу республики.

Принять участие в аукционе может любой желающий. Для этого необходимо подать предложения о цене выше предыдущего участника. Шаг аукциона составляет 1% от начальной продажной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Стартовая стоимость офисов равна минимальной рыночной стоимости объектов недвижимости, согласованной с Фондом развития территорий. Вырученные с продаж денежные средства будут направлены в бюджет. С правилами участия в аукционе можно ознакомиться, прочитав инструкцию от Фонда поддержки дольщиков.

