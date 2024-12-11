Фонд перспективных исследований профинансирует разработки народных кулибиных

У российских кулибиных появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем. Фонд перспективных исследований заявил о готовности поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

– промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

– новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

– новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

– образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

– новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

– аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Заявителями могут выступать компании – резиденты РФ, ИП, творческие коллективы и физические лица, являющиеся гражданами России. Размер финансирования для юридических лиц – до 100 млн руб., остальных участников – до 10 млн руб.

Заявки принимаются на адрес электронной почты or@fpi.gov.ru.

Напомним, «Кулибин клуб» Народного фронта осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Работа клуба поддерживается Министерством обороны. Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений народного ОПК; более 80 из них уже системно поставляются на фронт. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.

О том что российский народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре этого года. Представители президентского движения представили главе государства достижения участников Кулибин-клуба и обратились с просьбой поддержать творческие усилия наших разработчиков.