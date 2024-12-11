Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фонд перспективных исследований профинансирует разработки народных кулибиных
У российских кулибиных появилась возможность получить финансирование на разработку оборонных систем. Фонд перспективных исследований заявил о готовности поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:
– промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;
– новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;
– новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;
– образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;
– новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;
– аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.
Заявителями могут выступать компании – резиденты РФ, ИП, творческие коллективы и физические лица, являющиеся гражданами России. Размер финансирования для юридических лиц – до 100 млн руб., остальных участников – до 10 млн руб.
Заявки принимаются на адрес электронной почты or@fpi.gov.ru.
Напомним, «Кулибин клуб» Народного фронта осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Работа клуба поддерживается Министерством обороны. Апробацию и тестирование прошли более 300 изделий и изобретений народного ОПК; более 80 из них уже системно поставляются на фронт. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.
О том что российский народный ОПК способен создавать продукцию, которая зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре этого года. Представители президентского движения представили главе государства достижения участников Кулибин-клуба и обратились с просьбой поддержать творческие усилия наших разработчиков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»