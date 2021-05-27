Фонд ОМС потратил на 330 млн рублей больше за медпомощь жителям РТ в других регионах

В территориальные фонды ОМС за медицинскую помощь, оказанную жителям Татарстана за пределами республики, в прошлом году было направлено около 1,5 млрд рублей. Это на 330 млн рублей больше, чем 2019-м. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Наибольшие расходы по межтерриториальным расчетам пришлись на Москву — 277 млн рублей, Удмуртию — 150 млн рублей, Кировскую область — 134 млн рублей и Чувашию — 122 млн рублей», — рассказала докладчик.

По словам Мифтаховой, в Чувашию татарстанцы чаще всего обращались по поводу болезней органов зрения, в Киров — из-за заболеваний костно-мышечной системы, в Москву — по злокачественным новообразованиям, в Удмуртию — по поводу болезней системы кровообращения.

В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ в 2020 году поступили доходы в размере 59 млрд рублей. Расходы бюджета фонда исполнены в сумме 58,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 102 млн рублей.

В прошлом году на обеспечение медицинской помощи пациентам с Covid-19 из федерального бюджета были выделены дополнительные средства в объеме 790 млн рублей. Они были направлены медицинским организациям на лекарства, средства индивидуальной защиты, зарплаты работникам.