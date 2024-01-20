Фонд «Общественное мнение»: Соцопросы — единственный измеритель настроений населения

Социальные опросы — это единственный адекватный измеритель общественных настроений. За помощью к социологам регулярно обращаются федеральные и республиканские власти, заявила в интервью «Татарстан-24» замдиректора фонда «Общественное мнение» Елена Бондаренко.

Она объяснила, что такие опросы проводятся двумя методами — количественным и качественным. К первому относятся телефонные, уличные и онлайн-опросы, личные интервью по месту жительства.

«Там жесткий контроль, — рассказала Бондаренко об организации телефонных опросов. — У нас есть свой уровень контроля, республиканский. Прежде, чем выплатить зарплату, мы проверяем своих сотрудников несколько раз. У нас есть аудиоконтролеры, которые в режиме реального времени подключаются к линиям и слушают, правильно ли задаются вопросы, не нарушаются ли формулировки, не искажается ли информация».

Кроме того, республиканские специалисты проводят исследования для ФОМ и ВЦИОМ, которые проходят федеральный контроль.