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Фонд «Общественное мнение» рассказал о настроениях татарстанцев
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В Татарстане преобладают позитивные настроения. По данным ежеквартальных опросов, у 54% жителей республики ровное состояние без эмоциональных всплесков, заявила замдиректора фонда «Общественное мнение — Татарстан» Елена Бондаренко.
«В первой половине декабря 25% татарстанцев говорили, что у них прекрасное настроение», — рассказала она в интервью для «Татарстан-24».
О негативных эмоциях рассказывал каждый пятый участников опроса.
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