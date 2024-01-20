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Руc Тат
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Общество 20 января 2024 22:43

Фонд «Общественное мнение» рассказал о настроениях татарстанцев

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В Татарстане преобладают позитивные настроения. По данным ежеквартальных опросов, у 54% жителей республики ровное состояние без эмоциональных всплесков, заявила замдиректора фонда «Общественное мнение — Татарстан» Елена Бондаренко.

«В первой половине декабря 25% татарстанцев говорили, что у них прекрасное настроение», — рассказала она в интервью для «Татарстан-24».

О негативных эмоциях рассказывал каждый пятый участников опроса.

#соцопросы
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