Президентский Фонд культурных инициатив поддержал создание Всероссийской актерской биржи. Об этом рассказал директор Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле Айрат Тухватуллин.

«От Фонда культурных инициатив получен грант на создание информационной системы Всероссийской актерской биржи», — сообщил Тухватуллин.

По его словам, ранее инфосистема находилась в зачаточном состоянии, а на реализацию программы по ее развитию необходимы были средства. Грант направят на создание портала, работу с контентом и театральными вузами.

«Необходима будет кропотливая работа по наполнению портала. Работа с каждым вузом, с каждым выпускным курсом», — приводит слова Тухватуллина ТАСС.

Каждый год Всероссийская актерская биржа на фестивале «Будущее театральной России» будет координировать выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями в очном режиме, все остальное время проект будет работать онлайн.

17 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда культурных инициатив — он был учрежден в целях поддержки проектов в области культуры и искусства.