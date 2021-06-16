Фонд культурных инициатив объявил прием заявок на предоставление грантов

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на участие в грантовом конкурсе. Заявочная кампания продлится до 30 июля.

«Мы запускаем сайт фонда культурных инициатив. На этом сайте можно будет прочитать главный документ положения о конкурсе, — рассказал гендиректор фонда Роман Карманов. — Основной целью деятельности Президентского фонда культурных инициатив является обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных, творческих индустрий».

Заявки будут приниматься по восьми направлениям: «Великое русское слово», «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Я горжусь», «История страны. Вехи», «Место силы», «Многонациональный народ». Все они помогают популяризировать национальные и культурные ценности.

На гранты могут претендовать организации, в том числе коммерческие, за исключением госучреждений, государственных компаний, политических партий, ИП, а также муниципальных учреждений культуры.

Итоги конкурса подведут на заседании координационного комитета не позднее 15 сентября.

21 апреля Президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что в стране будет создан фонд культурных инициатив — он будет выдавать президентские гранты на проекты в сфере искусства и творчества.