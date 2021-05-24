Фонд имени Анжелы Вавиловой откроет паллиативный кабинет в Нурлате на средства гранта

Фонд имени Анжелы Вавиловой в шестой раз победил в ежегодном конкурсе грантов благотворительного фонда «Татнефти». На эти средства организация откроет кабинет паллиативно-медицинской помощи в Нурлате, сообщает пресс-служба Фонда.



«В прошлом году мы также побеждали в конкурсе «Татнефти» и открыли на средства гранта кабинет в Чистополе. Всего на сегодняшний день у нас успешно работает пять кабинетов в районах Татарстана. Благодаря этому более 700 пациентов – в основном это сельские жители - в прошлом году были обеспечены паллиативной помощью», - передают в пресс-службе слова председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.



Паллиативные кабинеты открывают при центральных районных больницах, их обеспечивают всем необходимым оборудованием. Специалисты Казанского хосписа обучает местных врачей и фельдшеров основам паллиативной помощи.

Врач кабинета выписывает рецепты на обезболивающие препараты, консультирует пациентов и обучает родственников правилам ухода за больным на дому.



«Сегодня в паллиативной помощи нуждаются несколько тысяч татарстанцев. В основном это жители сельской местности. Понятно, что они вряд ли поедут за помощью в Казань. Нужно, чтобы помощь сама пришла к ним. И как можно быстрее», - подчеркнул Владимир Вавилов.

