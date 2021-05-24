news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  11:14
Эвелина Киселёва

Фонд имени Анжелы Вавиловой откроет паллиативный кабинет в Нурлате на средства гранта

news_top_970_100

Фонд имени Анжелы Вавиловой в шестой раз победил в ежегодном конкурсе грантов благотворительного фонда «Татнефти». На эти средства организация откроет кабинет паллиативно-медицинской помощи в Нурлате, сообщает пресс-служба Фонда.

«В прошлом году мы также побеждали в конкурсе «Татнефти» и открыли на средства гранта кабинет в Чистополе. Всего на сегодняшний день у нас успешно работает пять кабинетов в районах Татарстана. Благодаря этому более 700 пациентов – в основном это сельские жители - в прошлом году были обеспечены паллиативной помощью», - передают в пресс-службе слова председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.

Паллиативные кабинеты открывают при центральных районных больницах, их обеспечивают всем необходимым оборудованием. Специалисты Казанского хосписа обучает местных врачей и фельдшеров основам паллиативной помощи.
Врач кабинета выписывает рецепты на обезболивающие препараты, консультирует пациентов и обучает родственников правилам ухода за больным на дому.

«Сегодня в паллиативной помощи нуждаются несколько тысяч татарстанцев. В основном это жители сельской местности. Понятно, что они вряд ли поедут за помощью в Казань. Нужно, чтобы помощь сама пришла к ним. И как можно быстрее», - подчеркнул Владимир Вавилов.
 

#татнефть #паллиативная помощь #фонд Анжелы Вавиловой
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное