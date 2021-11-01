Фонд Елабужского музея-усадьбы Н.А. Дуровой пополнился новым уникальным экспонатом

Экспозиция Музея-усадьбы Н.А. Дуровой города Елабуги пополнилась новым уникальным экспонатом — русской кавалерийской офицерской саблей для уланских полков образца 1817 года в металлических ножнах. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского муниципального района.

Оригинальность сабли подтверждена клеймами военных приемок и браковщиков. Ножны оружия — черные. На башмаке ножен имеется буква «У» и цифры «1826», а сам он и другие части ножен позолочены. Эфес старого образца, на нем имеется надпись «За храбрость», также сохранены следы огневого золочения.

На деревянной, покрытой кожей и обернутой проволокой желтого цвета рукоятке от восьми до 11 витков.

Клинок выполнен из стали, он двудольный, легкий, сгибается в кольцо, а не только в дугу, что свидетельствует об отличном качестве стали.

По версии краеведов, уходя на военную службу из отчего дома в Сарапуле, Надежда Дурова прихватила саблю отца, который служил в кавалерийском полку и вышел в отставку в конце XVIII века. Поэтому клинок сабли мог быть отцовским, а эфес позднее изготовлен под ее руку, что объясняет его маленький размер.

Свою саблю Надежда Дурова подарила племяннику — боевому офицеру Дмитрию Валькову. Оружие хранилось в семье Вальковых в Вятской губернии. Предположительно, это и есть та самая сабля.

На сайте ЕГМЗ сообщается, что сотрудники музея проведут научно-исследовательскую работу для доказательства мемориальности этого предмета музейного значения.