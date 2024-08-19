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Происшествия 19 августа 2024 08:19

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

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Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательной деятельности на территории РФ американского фонда Clooney Foundation for Justice. Эта организация была основана известным голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой, профессиональным адвокатом.

По мнению российского надзорного органа, фонд оказывает поддержку лицам, покинувшим страну, которых Генпрокуратура характеризует как «лжепатриотов». Кроме того, ведомство утверждает, что организация содействует участникам запрещенных в России экстремистских объединений и террористических организаций.

Clooney Foundation for Justice позиционирует себя как международная организация, осуществляющая деятельность в 40 странах мира. Фонд декларирует своей целью борьбу за справедливость и права человека.

#Генпрокуратура РФ
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