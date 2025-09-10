Фон дер Ляйен: Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля

Европейская комиссия (ЕК) планирует ограничить взаимодействие с Израилем, ввести санкции против членов его кабинета министров и приостановить Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ежегодном послании о положении дел в Евросоюзе на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает ТАСС.

«Мы приостанавливаем нашу <…> поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении [ряда] министров», – заявила Фон дер Ляйен.