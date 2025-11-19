ФОМС запустил официальный канал в мессенджере MAX для информирования граждан

Фото: max.ru

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) открыл официальный канал в национальном мессенджере MAX. Запуск канала направлен на повышение информированности населения о работе системы ОМС, сообщает «РИА Новости».

Пользователи MAX смогут получать актуальные сведения из первоисточника: новости фонда, разъяснения по ключевым вопросам обязательного медицинского страхования, инструкции по использованию полиса ОМС, информацию о правах застрахованных и другие материалы.

Представители фонда отметили, что цель канала – предоставить каждому застрахованному возможность легко находить информацию о возможностях системы, в том числе ответы на вопросы о полисе и правах на медицинскую помощь. Канал в MAX позволит оперативно предоставлять информацию в привычном формате для пользователей.

Кроме того, ФОМС активно ведет страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», где публикуются новости системы, разъяснения по актуальным вопросам ОМС, инфографика о правах застрахованных, видеоконсультации экспертов, памятки по использованию полиса и тематические посты о профилактике заболеваний.