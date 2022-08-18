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Лауреаты Премии Президента РТ
18 августа 2022  14:06

Фомин Анатолий Алексеевич

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Фомин Анатолий Алексеевич – председатель Общественной палаты Республики Татарстан (2013-2019гг.).

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

За период работы Анатолия Алексеевича в должности председателя Общественной палаты Республики Татарстан произошли многочисленные позитивные изменения. Под его руководством реализован проект «Великие имена России», посвященный присвоению международным аэропортам страны имен великих российских соотечественников, которые олицетворяют грандиозность, величие и славу страны. В нем участвовали более 40 аэропортов России.

Впервые в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Лучший Общественный совет муниципального образования Республики Татарстан», утвержденным председателем Общественной палаты Республики Татарстан А.А. Фоминым 17 июля 2018 года, проведен конкурс по лучшим практикам деятельности Общественных советов муниципальных образований Республики Татарстан.

#Лауреаты Премии Президента РТ
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