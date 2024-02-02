ФОМ: Восемь из десяти россиян положительно оценивают работу Путина

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Работу Владимира Путина на посту Президента РФ скорее хорошо оценивают восемь из десяти (80%) граждан России. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», сообщает РИА Новости.

При этом 8% респондентов скорее плохо оценивают работу действующего главы государства. Соответственно, 12% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, 80% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 11% россиян скорее не доверяют ему. Затруднились с ответом 9% принявших участие в опросе.

Что же касается электоральных рейтингов политиков, начиная с 19 января этого года этот вопрос не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах, поясняют социологи.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведен 28 января текущего, 2024 года среди 1500 лиц старше 18 лет, проживающих в 104 городских и сельских населенных пунктах 53 регионов страны. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.