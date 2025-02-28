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Общество 28 февраля 2025 13:53

ФОМ: Владимиру Путину доверяет 81% россиян

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ФОМ: Владимиру Путину доверяет 81% россиян
Фото: © «Татар-информ»

Работу Президента России Владимира Путина положительно оценивают восемь из десяти граждан страны. Это следует из данных опроса, опубликованного Фондом «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных считают, что Путин успешно справляется с обязанностями главы государства, в то время как 7% придерживаются противоположной точки зрения. Доверие к российскому лидеру выразили 81% участников опроса, а 11% заявили о недоверии.

Деятельность правительства России также получила положительную оценку большинства граждан: 56% считают, что кабинет министров работает хорошо, в то время как 22% придерживаются обратного мнения.

Работу Премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% респондентов, а 11% высказали недовольство.

Уровень поддержки «Единой России» составил 47%, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливой России – За правду» – 3%, «Новых людей» – 3%.

Опрос проводился ФОМ 21-23 февраля 2025 года среди 1,5 тыс. человек старше 18 лет в 51 регионе России.

#Владимир Путин
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