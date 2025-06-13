ФОМ: Доверие россиян к Путину остается на стабильно высоком уровне

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81% россиян заявили о доверии президенту РФ Владимиру Путину, 82% считают, что он хорошо справляется со своей работой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного 6-8 июня среди 1500 респондентов.

«О доверии Владимиру Путину заявил 81% россиян (без изменений). Также большинство населения – 82% (без изменений) – уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении фонда.

Положительно оценили деятельность правительства 57% участников опроса (плюс 1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 60% (также плюс 1 п.п.).