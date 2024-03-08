Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФОМ: Более 80% доверяют Путину и положительно оценивают его работу
83% опрошенных граждан России положительно оценили работу действующего Президента страны Владимира Путина, причем о доверии российскому лидеру сообщили 82%. Таковы данные опроса ФОМ.
Отмечается, что, по мнению 83% россиян, Путин скорее хорошо работает на своем посту, а 7% посчитали, что скорее плохо.
Говоря о доверии главе государства, 82% участников опроса сказали, что скорее доверяют Путину, а 9% - что скорее нет.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» провели с 1 по 3 марта 2024 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»