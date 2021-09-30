Фольклорист: Жанр дастана сохранился лишь у сибирских татар

Фото: Султан Исхаков

Эпические произведения устного народного творчества — дастаны в последние годы сохраняются лишь у сибирских татар. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник отдела народного творчества Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова, доктор филологических наук Ильсияр Закирова.

«У казанских татар жанр дастана в основном сохранился в книгах. У сибирских татар до 1973 года дастаны были записаны», — отметила исследователь.

Фото: © Султан Исхаков

По словам ученого, участники экспедиций в Сибирь еще в первой половине прошлого века записали некоторые фрагменты произведений этого жанра.

«Несколько десятилетий считалось, что дастаны уже забыты. Но в ходе экспедиции в феврале 2020 года мы увидели, что дастаны, хоть и фрагментарно, но сохранились в народе. Мы нашли информацию о дастанах „Идегей“, „Тахир-Зухра“. Записали большие, объемные сказки. Пока в Сибири фольклор есть», — заключила специалист.