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Фольклорист раскрыл символику традиционного рождественского блюда россиян
Традиционным рождественским блюдом в России считается кутья — каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, пшена либо риса. В нее добавляют сухофрукты, мед, орехи и другие ингредиенты. В чем символизм данного блюда, рассказал в беседе с «Радио 1» фольклорист, кандидат филологических наук, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров.
Специалист напомнил, что кутья в различных обрядах символизирует переход к новому статусу. К примеру, ее подавали на похоронах, на свадьбах и обрядах календарных праздников.
«Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — объяснил Петров.
Так и в Рождество — каша из цельных зерен олицетворяет возрождение в новом году и новой жизни. Это ритуальная христианская традиция.
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