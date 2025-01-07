Фольклорист раскрыл символику традиционного рождественского блюда россиян

Традиционным рождественским блюдом в России считается кутья — каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, пшена либо риса. В нее добавляют сухофрукты, мед, орехи и другие ингредиенты. В чем символизм данного блюда, рассказал в беседе с «Радио 1» фольклорист, кандидат филологических наук, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров.

Специалист напомнил, что кутья в различных обрядах символизирует переход к новому статусу. К примеру, ее подавали на похоронах, на свадьбах и обрядах календарных праздников.

«Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — объяснил Петров.

Так и в Рождество — каша из цельных зерен олицетворяет возрождение в новом году и новой жизни. Это ритуальная христианская традиция.