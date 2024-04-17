Фолк-группа ZAKARIA представит новый альбом «ДусТуган»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фолк-группа ZAKARIA проведет вечер-презентацию татарского альбома «ДусТуган» на театральной площадке MOÑ 25 апреля. Об этом артисты сообщили на пресс-конференции в «Татар-информе». Помимо ансамбля, на сцене выступят популярный исполнитель Ильгиз Шайхразиев и битмейкер, музыкант Ислам Валеев.

Альбом включает в себя восемь песен. Каждая из них представляет отдельную этническую группу татар: мишари, ногайцы, кряшены, пермские, сибирские и оренбургские татары. Премьера «в цифре» состоялась 19 февраля 2024 года.

Для создания альбома были использованы личные записи солисток группы, а также полученные во время фольклорно-этнографических экспедиций. В 2023 году на конкурсе «Уз телем» участницы ZAKARIA выиграли 255 тыс. рублей, благодаря чему смогли преобразовать накопленный материал в музыкальные композиции.

Лилия Зиганшина, руководитель Фолк-группа ZAKARIA Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ансамбль настроен удивить своего будущего зрителя. Важной частью выступления станет хореография: от традиционных «топотушек» до элементов современного танца.

«На многие песни хореографией занимается режиссёр-постановщик Артур Хайруллин. Отдельные танцы ставили руководитель танцевального ансамбля „Заман“ Юлия Габдрахманова и руководитель танцевального ансамбля „Мирас“ Давлят Умеров», — поделились участницы коллектива.

Отличительной чертой фолк-группы являются ее состав (мишарка, башкирка, удмуртка-турчанка и мордовка) и музыкальное направление — фольклорно-этническая музыка.

Официально коллектив был собран в 2017 году. Его название ZAKARIA происходит от татарской детской песни «Кария-Закария». На эту же песню коллектив сделал свою первую аранжировку.

Мария Стуклова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«История очень несложная. Мы задались вопросом, когда организовывался коллектив. Мы все разных национальностей, говорим на разных языках, и нам нужно найти одно объединяющее слово. Так, мы нашли общую песню „Кария-Закария“, которую поют не только тюркские, но и финно-угорские народы», — рассказала участница группы Мария Стуклова.

Композиции музыкального ансамбля представлены на популярных музыкальных площадках, однако доход с них незначителен. Коллектив уверен, что популярность фольклорной музыки достигнет пика в будущем.

Аделя Мубаракова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Лет через 10-15 жанр будет на пике. Сейчас наш коллектив уже находится где-то в будущем. Все границы закрыты, и люди обращаются к своей культуре и традициям», — считает исполнительница Аделя Мубаракова.