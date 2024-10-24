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Фолк-группа из Казани представит РФ в финале конкурса детской авторской песни
Фолк-группа «Ежевика» представит Россию в финале Международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение». Мероприятие состоится 16 ноября в Академии тенниса столицы РТ. Об этом сообщается на странице конкурса во «ВКонтакте».
12-летние Ольга Косарева, Элина Нигматуллина и Елизавета Нафиева прошли национальный отбор в Москве с песней «Хлебные косы». Их выступление признали достойным представлять Россию в финале мероприятия.
Солистки группы уже являются лауреатами и гран-призерами международных вокальных конкурсов, финалистами «Детской Новой волны» 2023 года, золотыми медалистами Международных дельфийских игр и участниками программ Международного фонда В. Спивакова. Девочки признались, что немного волнуются перед финалом, но уверены, что смогут справиться с переживаниями благодаря взаимной поддержке.
«Благодарим членов жюри, которые высоко оценили наше выступление в нацфинале. А также отдельное спасибо нашим родителям и педагогам, которые помогают нам готовиться к конкурсу», — заявили они.
В настоящее время проводится подготовка к предстоящему финалу. Ожидается, что площадка Академии тенниса сможет вместить свыше 2,5 тысячи зрителей.
Конкурсантов из разных стран ожидают образовательная и познавательная программы, включающие мастер-классы, экскурсии, творческие встречи и разнообразные мероприятия. Планируется, что благодаря этому ребята смогут больше узнать о музыкальной культуре других государств.
Итоги конкурса определят профессиональное жюри и зрительское голосование на официальном сайте. Если их мнения не совпадут, то победителями признают двух конкурсантов.
Главным организатором и учредителем конкурса «Наше поколение» является Центр творческого развития «Академия современного искусства». Проводится он при поддержке Министерства иностранных дел России, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Татарстан. Стратегическим партнером конкурса выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Международный информационный партнер конкурса — TV BRICS.
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