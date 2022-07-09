Focus: Запад оказался в «тройной ловушке» Путина из-за Украины

У России есть три козыря, которые помогают ей грамотно взаимодействовать с Западом, несмотря на ситуацию на Украине. Об этом в материале для Focus рассказал Ульрих Райц.

«У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», — цитирует автора РИА Новости.

По его словам, попытка западных стран изолировать Россию потерпела дипломатическое крушение. К примеру, на встрече G20 многие участники отказались критиковать РФ из-за спецоперации.

Не удалась и экономическая блокада, так как Запад сильно зависит от российских энергоресурсов. Так, Германию чрезвычайно волнуют возможные задержки с открытием «Северного потока».

К тому же важный сигнал подает и сам Президент России Владимир Путин, который не раз заявлял, что Москва готова к переговорам, а затягивание конфликта лишь усложнит возможность договориться.