Фоат Галимуллин: Жители Багратионовска бережно хранят память Фатиха Карима

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

Профессор КФУ, литературовед Фоат Галимуллин на литературно-музыкальном вечере к 115-летию Фатиха Карима рассказал, как в Калининградской области - месте гибели поэта-фронтовика почитают его память. Вечер прошел в Национальном музее республики Татарстан.

«В городе Багратионовск бережно хранят память Фатиха Карима. Его именем названа одна из улиц в центре города (улица Фатыха Каримова - ред.). Она ведет к Братской могиле. Там похоронены более семи тысяч бойцов. Могила каждого из них могла бы быть во главе центральной аллеи, потому что они одинаково доблестно сражались за Отечество. Но из них выбрали именно Фатиха Карима. В воинском мемориале на могиле Фатиха Карима установлен памятник-обелиск с надписью “Фатих Валеевич Каримов – татарский поэт”», - рассказал Фоат Галимуллин.

Он также поделился воспоминаниями о месте гибели Фатиха Карима, которое они посетили вместе с дочерью поэта Лейлой Каримовой.

«Там бережно хранят его память. Установлен камень с надписью: “Место гибели татарского поэта Фатиха Карима”. Я там прочитал стихотворение Фатиха Карима “Товарищ”, которое он написал в 1942 году в Казани в стенах школы №36, когда он вернулся в город после ранения. Я был очень потрясен», - сказал ученый.

Еще он рассказал, что в Багратионовске к 100-летию Фатиха Карима выпустили открытку с его портретом, на обороте - отрывки из его стихов на русском и татарском языках. Позже Галимуллин передал открытку Национальному музею Татарстана.

Учащиеся гимназии №36 Авиастроительного района Казани на русском и татарском языках прочитали произведения Фатиха Карима.

«Мы были в этой школе ранее, 5-6 лет назад. Нигде не увидели упоминания о Фатихе Кариме. Сказали об этом директору школы, учителям. Они исправили это упущение - создали мемориальный комплекс. Очень благородное дело. Пусть работа в этом направлении будет продолжена», - высказал пожелание Фоат Галимуллин.

Он прочитал поэму Фатиха Карима «Кыңгыраулы яшел гармун» (“Зеленая гармонь с колокольчиком”), напомнив, что эта поэма также была создана в стенах школы №36.

«Эта школа - одно из самых дорогих для нас мест, связанных с памятью поэта», сказал Фоат Галимуллин.

Согласно справкам Национального музея РТ, Фатих Карим родился 9 января 1909 года в селе Аитово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район Республики Башкортостан) в семье муллы. С 1925 года занимается творчеством. Был арестован 3 января 1938 года. 14 марта 1939 года на закрытом заседании суда Фатиху Кариму был оглашен приговор о лишении свободы на 10 лет и ограничении его гражданских прав сроком на 5 лет.

Только после того, как один за другим дошли ходатайства писателя Кави Наджми и генерала Якуба Чанышева о невиновности Фатиха Карима, Верховный суд СССР был вынужден дать «уголовное дело» Фатиха Карима на повторное рассмотрение. В ходе этого расследования поэта из северного лагеря возвращают в казанскую тюрьму. 1 декабря 1941 года выпускают на свободу. 30 декабря Фатих Карим уходит на фронт.

С февраля 1942 года по февраль 1945 года Фатих Карим сражается на передней линии фронта, в качестве рядового, младшего офицера и командира взвода проходит путь от Московской области до Восточной Пруссии, участвует в освобождении Украины, Белоруссии, стран Карпатии.

Из материала Калининградской региональной общественной организации – Общество культуры тюркоязычного населения «Кардашлар» Рамиля Каюмова следует, что 19 февраля 1945 года, выполнив боевую задачу взять высоту 37,8 и закрепиться на ней, младший лейтенант, командир взвода сапёров Фатих Каримов геройски погиб, из-за третьего ранения в течении одного дня. Вместе с ним погибли 9 его боевых товарища.

За боевые заслуги Фатих Карим награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени (посмертно).

Погибших первоначально похоронили здесь же в братской могиле у немецкого поселка Каверне (посёлок Победа Багратионовского района). На месте захоронения саперов были установлены две деревянные памятные тумбы. На дюралевой табличке выгравировали: «лейтенант Фатих Карим татарский поэт погиб героем в бою с немецкими захватчиками 19.2.1945 г.». На другой табличке было выгравировано следующее: «сержанты: Пригодин К.И. Кушнаренко П.П. красноармецы: Жердев С.М. Клеменчук И.С. Галецкий И.С. Коношев С.Я. Гриншпун Я.С. Алегужа М.И. Корпенов Р.Е. геройски погибли в бою 19.02.1945г». Эти таблички сейчас находятся на хранении в Калининградском областном историко-художественном музее.

Место захоронения поэта и его товарищей было обнаружено после долгих поисков, в 1955 году. В мае 2017 года на этом месте был установлен большой камень с памятной доской.

В 1955 году со всеми почестями вместе с другими героями было произведено перезахоронение в поселок Победа Владимирского сельсовета Багратионовского района Калининградской области. Первый памятник Фатиху Кариму и его однополчанам был установлен в 1957 г. совместными усилиями писателей Татарстана, Калининградской области и местных жителей. В 60-е годы было произведено последнее перезахоронение на мемориальном комплексе города Багратионовск.

Новый памятник-обелиск на могиле Фатиха Карима был открыт в день праздновании дня города дня Багратионовска 07.09.2007 года. Он был установлен на добровольные пожертвования татар Калининградской области и жителей Багратионовска. Одна из улиц Багратионовска носит имя поэта.

Автор: Зиля Мубаракшина