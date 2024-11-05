ФНС выставила татарстанцам платежи на 10 млрд: гид по оплате налогов в Татарстане

Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря этого года, напомнил Марат Сафиуллин

Фото: prav.tatarstan.ru

Татарстанцы предпочитают цифровые уведомления

Жителям Татарстана направлено свыше 2,4 млн налоговых уведомлений, из которых более 60% – в электронном виде. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«За год количество граждан, желающих получать налоговые уведомления в электронном виде, увеличилось на 46%, или на 460 тыс. человек», – отметил глава ведомства.

Он добавил, что остальные жители получили налоговые уведомления заказным письмом по почте. При этом Сафиуллин подчеркнул, что если у граждан возникают вопросы, связанные с расчетом налогов, то им необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов недвижимости.

Глава УФНС также назвал случаи, когда уведомление не присылается. Первый – при сумме начислений менее 300 рублей. Такие жители республики получат уведомления либо когда сумма станет больше этой планки, либо через три года.

Во-вторых, уведомление не приходит тем, у кого есть льготы, полностью освобождающие от уплаты налогов. Со списком льгот можно ознакомиться на сайте налоговой службы.

В-третьих, тем, у кого положительное сальдо на едином налоговом счете. Из остатка и будет уплачен долг.

В остальных же случаях при неполучении уведомления Сафиуллин порекомендовал обратиться в любую налоговую инспекцию либо же проверить задолженности в личном кабинете налогоплательщика, мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале Госуслуг. На этих же площадках можно оплатить все имеющиеся налоги и задолженности.

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Оплатить не позднее 2 декабря

Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря этого года, подчеркнул Сафиуллин. Он отметил, что в этом году жители республики должны заплатить имущественные налоги на общую сумму 9,6 млрд рублей, что на 500 млн рублей, или на 5,5%, больше, чем годом ранее.

При этом около половины от всей суммы – 4,7 млрд рублей – жители республики уже оплатили.

«Дисциплинированность и законопослушность наших граждан вызывают огромное уважение. Могу сказать, что за 2022 год от начисленных сумм налогов мы собрали 98,9%, а за 2023-й, уверен, будет больше 99%», – заявил Сафиуллин.

Из всей суммы имущественных налогов 5,1 млрд рублей приходится на транспортный налог, 3,1 млрд – налог на имущество и 1,4 млрд рублей – земельный.

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Почти 3 млрд рублей налога за доходы с процентов по вкладам

Кроме имущественных налогов некоторым жителям Татарстана придется заплатить и НДФЛ на общую сумму 3,5 млрд рублей, который не удержан налоговыми агентами.

В том числе это доходы от выигрышей в казино и лотереях.

Здесь же «налог на богатых» – это НДФЛ, рассчитанный по повышенной ставке 15%, если доходы за год превысили 5 млн рублей. За 2023 год его должны заплатить около 8 тыс. человек.

В этом году появился и новый вид платежей НДФЛ – на доходы с процентов по вкладам в банках.

Глава УФНС пояснил, что платить такой налог должны не все, а лишь те, чей доход превышает определенный лимит, зависящий от максимальной ключевой ставки Банка России в тот год, когда был получен доход.

Для примера: в прошлом году максимальная ставка Банка России была 15%, значит, необлагаемая сумма дохода составила 15% от 1 млн рублей, или 150 тыс. рублей. То есть если проценты по всем вкладам за 2023 год меньше 150 тыс., то налог не начислят, а если больше, то только на доход сверх этих 150 тыс. рублей.

Глава налоговой отметил, что таких налогоплательщиков в республике более 33 тыс. человек, а 200 из них получили доход по вкладам более 1 млн рублей. Всего от этого нововведения бюджет получит 2,9 млрд рублей.

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Можно платить за родных и друзей

Заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека. Для этого не нужно ни паспорта, ни доверенности от того, за кого платят. «Родственные или гражданско-правовые отношения подтверждать также не нужно», – сказал Сафиуллин.

По его словам, сделать это можно по индексу документа (УИН), который указан в налоговом уведомлении, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин». Дистанционно уплатить налоги можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, произвести уплату налогов за третьих лиц можно и традиционным способом через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

Заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наказание для неплательщиков

Неплательщиками в ФНС числятся 237 тыс. жителей Татарстана, они задолжали около 1 млрд рублей имущественных налогов. Причем количество должников за год сократилось более чем вдвое.

«Тенденция у нас очень хорошая. Только за год сократилось количество должников на 300 тыс. человек. И хотя количество должников достаточно большое, наши налогоплательщики очень послушные», – сказал руководитель управления.

Должники не могут выехать за границу и получать различные пособия, субсидии и прочие выплаты. «Будут применены меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества», – заявил глава УФНС Татарстана и пообещал в любом случае взыскать эту сумму в бюджет.

Он добавил, что те, кто своевременно не платит налоги, сталкиваются с дополнительными расходами – им нужно уплачивать 7% исполнительского сбора, а также пени, которые начисляются за каждый день просрочки.