Налог по осени считают: УФНС готовит татарстанцам платежки на 8 млрд рублей

Уведомления об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов появляются в эти дни в личных кабинетах налогоплательщиков Татарстана. О новшествах в фискальных начислениях рассказала ИА «Татар-информ» замначальника отдела камерального контроля Управления Федеральной налоговой службы по РТ Елена Корчагина.

Елена Корчагина: «На транспортный налог приходится около 4,5 млрд рублей, на имущество физлиц – 2,4 млрд рублей, земельный налог – 1,2 млрд рублей» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Владельцам премиальных автомобилей могут поднять транспортный налог

– Елена Архиповна, сколько имущественных налогов планируется собрать в Татарстане?

– Обязанность по уплате имущественных налогов за 2020 год имеют 2,2 млн граждан. Общая сумма исчисленных имущественных налогов за 2020 год – 8,1 млрд рублей. Из них на транспортный налог приходится около 4,5 млрд рублей, на имущество физлиц – 2,4 млрд рублей, земельный налог – 1,2 млрд рублей.

Отметим, что налог на имущество исчислен 1,8 млн собственников квартир, домов, гаражей и других строений, транспортный налог исчислен более 1 млн автовладельцев, а земельный налог – 1 млн собственников участков.

– Как производится рассылка налоговых уведомлений?

– Около 700 тыс. татарстанских налогоплательщиков получают уведомления в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», остальным на почту приходят заказные письма. На сегодняшний день налоговые уведомления в электронном виде уже выгружены. В личном кабинете можно увидеть актуальную информацию обо всех принадлежащих на правах собственности объектах недвижимости и зарегистрированных транспортных средствах.

Налоги можно оплатить в отделении любого банка или на почте, а также в кассах МФЦ. Самый удобный способ – обратиться к интернет-сервисам Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– Напомните, пожалуйста, какая информация указывается в налоговом уведомлении?

– QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа. Также содержатся сведения о принадлежащих налогоплательщику объектах недвижимости и транспортных средствах, налоговой базе и ставке, а также исчисленная сумма налога.

К слову, налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено не позднее 1 декабря 2021 года.

– Как оплатить налоги?

– Это можно сделать несколькими способами. Например, в отделении любого банка или на почте, а также в кассах МФЦ. Самый удобный способ – обратиться к интернет-сервисам «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или совершить платеж через сайт Госуслуги.

– Изменились ли правила взимания налога на имущество физлиц?

– При расчете транспортного налога был применен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год. В новый перечень дополнительно внесены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i – S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Повышение налога на имущество физлиц связано с изменением кадастровой стоимости объекта недвижимости, например с изменением вида разрешенного использования, назначения объекта Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Какие основания существуют для изменения налоговой нагрузки?

– Рост транспортного налога может произойти из-за применения повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые автомобили стоимостью от 3 млн рублей, а также при наличии иных оснований, среди которых утрата права на применение льготы, поступление уточненных сведений от регистрирующих органов и т.д.

Рост земельного налога может быть обусловлен изменением кадастровой стоимости земельного участка или существованием прочих оснований, таких как перерасчет налога, утрата льготы, использовании земельного участка в предпринимательской деятельности и прочее.

Как правило, повышение налога на имущество физлиц связано с изменением кадастровой стоимости объекта недвижимости, например с изменением вида разрешенного использования, назначения объекта.

Напомню, что о причинах изменения величины налогов можно уточнить в налоговой инспекции или при обращении в контакт-центр ФНС России по телефону 8 800 222-22-22.

Заплатить за налоговый период 2020 года нужно до 1 декабря 2021 года Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Подать заявление на льготу можно в личном кабинете налогоплательщика или в МФЦ

– Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении?

– Ставки и льготы по транспортному налогу устанавливаются региональным законодательством, а по налогу на имущество и по земельному налогу – решениями органов местного самоуправления.

На сайте nalog.gov.ru с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» можно ознакомиться ставками и льготами конкретного муниципального района.

– Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении?

– Для начала проверьте, действительно ли в налоговом уведомлении не учтена льгота. Внимательно изучите содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении. Если льготы не применены, необходимо выяснить, относитесь ли вы к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. В случаях, когда налогоплательщик имеет право на налоговую льготу, однако она не учтена в уведомлении, необходимо подать заявление о предоставлении льготы. Сделать это можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию, через отделение МФЦ.

Если вы имеете право на налоговую льготу, однако она не учтена в уведомлении, необходимо подать заявление о предоставлении льготы Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– Подавать заявление необходимо ежегодно?

– Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

– Что делать, если в налоговом уведомлении содержится некорректная информация?

– Рекомендуется незамедлительно обратиться в налоговый орган. В настоящее время интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» предоставляет налогоплательщикам возможность задать вопрос по конкретной жизненной ситуации, связанной с начислением налогов и получить оперативный ответ.

При поступлении уточненных сведений будет выполнен перерасчет налога и направлено новое налоговое уведомление. Если информация регистрирующим органом не подтверждается, об этом налоговый орган уведомляет налогоплательщика.

Если вы не получили налоговое уведомление, то надо обратиться в налоговую инспекцию Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– Как поступить, если налоговое уведомление не получено?

– Если вы являетесь обладателем недвижимого имущества и транспортных средств и за период владения ими не получали налоговое уведомление и не платили налоги, вы обязаны представить в налоговые органы сведения о таком имуществе.

При этом налоговые уведомления не направляются в случаях, когда гражданин имеет право на налоговые льготы, налоговый вычет, или существуют основания, полностью освобождающие владельца объекта налогообложения от уплаты налога; если общая сумма налоговых обязательств менее 100 рублей.

В остальных случаях налогоплательщик должен обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».