ФНС России выпустила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса

ФНС России подготовила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса. В этом списке сотрудники службы подробно ответили на вопросы о налоговой амнистии дробления бизнеса, о том, кто имеет право ею воспользоваться и как отказаться от дробления бизнеса в 2025-м.

Как напомнили на сайте Федеральной налоговой службы России, налоговая амнистия дробления бизнеса - это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022 - 2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса.

«Главное условие применения налоговой амнистии – это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей», - говорится в сообщении.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.

В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.

Не меняя структуру бизнеса, участники дробления бизнеса могут перейти на общую систему налогообложения либо перевести деятельность на одну из компаний группы. Изменение организационной структуры бизнеса может потребоваться для объединения формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с возможным созданием по месту ведения ими предпринимательской деятельности обособленных подразделений этой организации.

Более подробно с рекомендациями ФНС России, а также иными документами и судебной практикой, можно ознакомиться в специальном разделе сайта «Налоговая амнистия дробления бизнеса».