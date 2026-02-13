ФНС разъяснила новые правила получения вычета по долгосрочным сбережениям

Заключившие с 2024 года договоры долгосрочных сбережений с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) граждане могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Ключевым условием для получения вычета теперь является не возраст вкладчика, а срок действия договора. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Изменения закреплены в статье 219.2 Налогового кодекса. Согласно письму ФНС от 19 декабря 2025 года, право на вычет возникает при соблюдении двух основных условий. Во-первых, с даты заключения договора до момента обращения за выплатами должно пройти не менее 10 лет. Для договоров, оформленных в 2024 году, действует переходный период — пять лет. Во-вторых, у гражданина не должно быть одновременно более двух действующих договоров долгосрочных сбережений в разных фондах (за исключением случаев перевода средств между НПФ).

В налоговом управлении подчеркнули, что возраст участника программы больше не является препятствием для получения вычета. Мужчина 60 лет имеет право на возврат налога, если его договор заключен в 2024 году, а он не будет обращаться за выплатами в течение пяти лет.

Максимальная сумма взносов, с которой можно вернуть 13%, составляет 400 тысяч рублей в год. Вычет распространяется не только на договоры в пользу самого вкладчика, но и на соглашения, заключенные в пользу супруга, детей или родителей.

Оформить возврат налога можно двумя способами: подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по окончании года или в упрощенном порядке – через «Личный кабинет налогоплательщика». Упрощенный вариант доступен при условии, что НПФ передали необходимые сведения в налоговые органы.

Подробная информация о порядке получения вычета размещена на сайте ФНС России в разделе «Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан».