ФНС призвала татарстанцев войти в новый год без долгов по налогам

В преддверии Нового года жителей Татарстана призвали проверить наличие задолженности по налогам и погасить ее до наступления праздников. С такой рекомендацией выступила Федеральная налоговая служба.

Проверить оплату налогов можно в личном кабинете налогоплательщика либо в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

В ФНС напомнили, что при просрочке налогоплательщику начисляются пени, которые повысят расходы на оплату. Чтобы не столкнуться с негативными последствиями невыполнения требований законодательства, необходимо проверить свои налоговые обязательства.