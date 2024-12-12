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Экономика 12 декабря 2024 17:42

ФНС призвала татарстанцев войти в новый год без долгов по налогам

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В преддверии Нового года жителей Татарстана призвали проверить наличие задолженности по налогам и погасить ее до наступления праздников. С такой рекомендацией выступила Федеральная налоговая служба.

Проверить оплату налогов можно в личном кабинете налогоплательщика либо в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

В ФНС напомнили, что при просрочке налогоплательщику начисляются пени, которые повысят расходы на оплату. Чтобы не столкнуться с негативными последствиями невыполнения требований законодательства, необходимо проверить свои налоговые обязательства.

#налоги #Задолженность
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