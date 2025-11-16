ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не внесут налоговые платежи в установленный срок, ежедневно будет начисляться пеня в размере одной трехсотой от актуальной ключевой ставки Банка России. Это означает, что за каждые просроченные 100 рублей ФНС будет добавлять примерно 5,5 копейки в день, сообщает «РИА Новости».

Федеральная налоговая служба уже разослала налоговые уведомления, которые доступны в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги физлиц» и на портале госуслуг. Небольшая часть граждан по-прежнему получает уведомления по почте.

В службе пояснили, что отсутствие уведомления не освобождает налогоплательщика от обязательства по уплате. Там рекомендовали тем, кто проживает не по адресу регистрации, оформить доступ к личному кабинету, поскольку при задержке платежей будет начисляться ежедневная пеня до момента полного погашения долга.

Срок уплаты имущественных налогов установлен до 1 декабря 2025 года включительно. Начиная со 2 декабря, при наличии задолженности автоматически начнется начисление пени.

Порядок ее расчета закреплен в Налоговом кодексе: в 2025 году для физических лиц применяется ставка в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ, актуальной на день возникновения недоимки. Пеня начисляется ежедневно до момента оплаты.

Если налог не уплачен, в течение трех месяцев с начала просрочки ФНС направит плательщику требование о погашении задолженности. В случае невыполнения этого требования начнется процедура взыскания. С 2025 года налоговая служба получила право списывать долги со счетов граждан без решения суда.

Кроме пени, неплательщик может получить штраф, а при крупных размерах долга возможна и уголовная ответственность.