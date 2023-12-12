ФНС опровергла взлом российской налоговой системы украинской разведкой

Федеральная налоговая служба заявила, что информация о взломе российской налоговой системы не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе ФНС заметили, что сегодня некоторые интернет-ресурсы рассказали о якобы осуществленном украинскими хакерами уничтожении инфраструктуры налоговых органов России и будто бы имевшем место заражении всех серверов службы вредоносным программным обеспечением.

«Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве, обратив внимание на то, что все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими госструктурами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме.

В ФНС также заверили, что сбоев в работе ведомства нет, сославшись на интернет-пользователей. По информации службы, все данные налогоплательщиков и необходимая инфраструктура «в безопасности и надежно защищены».

Ранее сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале заявило, что его киберподразделения атаковали налоговую систему РФ, заразив серверы ФНС вредоносным ПО, а также российскую IT- компанию ED-IT, будто бы обслуживавшую ведомство.