ФНС не планирует штрафовать предпринимателей за отсутствие бумажных чеков

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой разъяснить механизм использования электронных чеков. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

ФНС в своем ответе заявила, что сейчас не наблюдается проблем с обеспечением рынка кассовыми чеками. Вместе с тем в налоговой службе уточнили, что во время переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками.

При этом налоговая служба заявила, что не будет привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к административной ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая бумага отсутствует.

«Минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям кассовый чек в электронной форме. В таких случаях для формирования такого чека необходимо получить от покупателя данные о номере телефона или адресе электронной почты», —отметили в ФНС.

Они уточнили, что бумажный чек может не потребоваться, если покупатель даст согласие на его получение через сервис «Мои чеки онлайн».

Сервис «Мои чеки» был запущен налоговой службой в России в 2021 году. Он позволяет покупателям хранить электронные чеки в одном месте. В настоящее время сервисом «Мои чеки онлайн» пользуются около 1,5 млн покупателей. Ежедневно в электронном виде в России сейчас выбивается более 30 млн чеков.