ФНС объяснила, как заплатить налоги за третьих лиц

При необходимости налоги можно заплатить не только за себя, но и за других физических лиц, к примеру супругов, родителей, детей. А юридические лица вправе перечислять налоги со своего счета за другие организации. Такая возможность появилась еще в 2016 году, уточнили ИА «Татар-информ» в УФНС России по РТ.

К уплате за другого человека принимаются любые налоги, пени и штрафы по ним, задолженность по налогам – как за текущий период, так и за прошлые годы.

При этом плательщику не нужно обосновывать свое решение расплатиться не со «своими» налогами. Так, руководитель компании за счет своих средств может погасить налоговые обязательства предприятия, сказали в налоговой службе.

Процедура при уплате налога за третье лицо такая же, как и при перечислении налога за себя: наличными, банковской картой или с расчетного счета. Также можно воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

В поле «ИНН» нужно указать ИНН плательщика. Если он отсутствует, то выбрать «0». В поле «Код» указывается уникальный идентификатор начисления, а в графе «Плательщик» – информация о плательщике, чья обязанность по уплате налога исполняется.

«При уплате налогов за третьих лиц есть нюанс. Платить за другого человека можно, но вернуть переплату или зачесть ее в счет другого налога может только тот, за кого платили. Тот, кто платил, не может потребовать деньги из бюджета назад или как-то ими распорядиться», – предупредили специалисты налоговой службы.