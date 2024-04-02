ФНС начислила за марафоны Блиновской около 227 млн рублей налогов

В процессе судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру счет на сумму примерно 227 миллионов рублей. Это связано с «Марафонами желаний», которые блогер проводила, сообщает ТАСС.

Представитель блогера на заседании утверждал, что ФНС ошибочно классифицировала марафоны как товар, в то время как они должны рассматриваться как услуги психологического консультирования. По его словам, налоги на такие услуги должны начисляться исходя из места жительства получателя услуги, а не проведения марафона. Таким образом, если услуга оказывается не резиденту РФ, она не должна включаться в налоговую базу по НДС. Однако, по мнению представителя, ФНС неправильно начислила налоги, включив в базу иностранных участников марафонов, и неверно рассчитала уже уплаченный НДС.

Юрист также обратился к суду с просьбой уменьшить сумму штрафа, ссылаясь на сложное финансовое положение блогера, наличие ипотеки, несовершеннолетних детей и факт нахождения блогера под стражей.

С другой стороны, представитель ФНС указала на то, что блогер выбирала для оплаты счетов регионы с более низкими налоговыми ставками, используя сложные схемы через различные организации. По ее словам, блогер контролировала процесс разделения бизнеса на мелкие части для уклонения от налогов.

На предварительных слушаниях 5 марта судья указал, что ФНС несет бремя доказательства обоснованности налоговых требований в размере 1,4 миллиарда рублей, и в случае сомнений, суд будет решать в пользу налогоплательщика. Блогеру предстоит выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, хотя защита надеется уменьшить эту сумму вдвое.

Напомним, 27 апреля 2023 года блогера задержали при попытке выехать из России, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело.