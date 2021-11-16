ФМБА: Препарат «МИР-19» нацелен против всех штаммов-коронавируса и безопасен

Препарат «МИР-19» нацелен против всей линейки штаммов коронавируса SARS-CoV-2 и безопасен для человека. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, препарат блокирует репликазный сайт вируса, который необходим для его деятельности. Его эффективность для всех вариаций коронавируса доказана, и поэтому он является универсальным, уверена она.

Кроме того, добавила Скворцова, «МИР-19» воздействует только на сам вирус и не причиняет никакого вреда человеческому организму. Она также обратила внимание на то, что в первую фазу исследований добровольцы применяли препарат в ингаляционной форме, и он показал хорошую переносимость.

По сведениям главы ФМБА, отчет о второй фазе исследований подан в Минздрав. Ожидается завершение процедуры регистрации препарата.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса.