ФМБА пообещало разработать вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

Новая российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от Covid −19 при любой мутации, пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя агентства Татьяну Яковлеву.

В марте стало известно, ФМБА разрабатывает профилактический препарат от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне: антительный держится много месяцев, а клеточный — до 13-17 лет.

По словам Яковлевой, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, который действует не больше 6 месяцев, для определенных белков, как сегодняшние препараты.

Она пояснила, что коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать, и у него вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать.

«Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от Covid −19», — подчеркнула Яковлева.