ФМБА намерено за несколько дней создать тест-систему для выявления омикрон-штамма

Федеральное медико-биологическое агентство намерено за несколько дней разработать тест-систему, которая сможет выявить омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот „омикрон“, потому что проектирование занимает три-четыре дня, пять дней — на создание самой тест-системы», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, новая разновидность коронавируса фактически суммировала те мутации, которые были до этого.