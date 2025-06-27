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Общество 27 июня 2025 10:34

Флюра Абдуллина: «Татар-информ» привлекает меня умением работать масштабно

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Флюра Абдуллина: «Татар-информ» привлекает меня умением работать масштабно
Фото: © «Татар-информ»

Руководитель Центра татарской культуры Казанского кооперативного института Флюра Абдуллина поздравила информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.

«Свою работу я начинаю с того, что захожу в “Татар-информ”, знакомлюсь с новостями. Поскольку всю жизнь моя деятельность связана с телевидением, информационным жанром, я всегда в новостях, мне интересно, что происходит в мире. С самого момента образования “Татар-информ” пишет только правду, умеет разноплановую информацию донести оперативно, работать масштабно, этим меня очень привлекает», – поделилась Флюра Абдуллина.

Она также напомнила, что в информагентстве работают по-настоящему преданные своей профессии журналисты.

«Очень уважаю журналистов “Татар-информа”. Это настоящие профессионалы, это место, где журналисты обретают мастерство, где их учат правильно доносить информацию. Думаю, “Татар-информ” является площадкой для получения опыта и для журналистов других изданий», – отметила собеседница.

«Поздравляю вас с вашим праздником! Желаю успехов в вашей работе!», – сказала Флюра Абдуллина.

#35 лет Татар-информу
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