Флот Татарстана пополнится двумя круглогодичными судами

В этом году флот Татарстана пополнится двумя новыми судами на воздушной подушке «Парма-44», рассчитанными на работу как в летний, так и в зимний период. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр транспорта республики Фарит Ханифов.

«В этом году надеемся открыть круглогодичную навигацию в республике впервые. Мы ожидаем подход двух судов на воздушной подушке. Они будут подхватывать зимний период после летнего», – заявил Ханифов, добавив, что маршруты этих судов еще не проработаны.

Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин в свою очередь подчеркнул, что главное преимущество таких судов – это возможность работать при температурах от -40 до +35 градусов, то есть почти круглый год.

По его словам, каждое судно рассчитано на перевозку 42 пассажиров, а скорость движения по воде достигает 60 километров в час.

«Появление «Парма-44» позволит нам решать транспортные задачи там, где эксплуатация обычных пассажирских судов ограничена погодными условиями и состоянием водоема. В первую очередь это важно для жителей труднодоступных прибрежных населенных пунктов», – заявил Лизалин.