Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Флот Татарстана планирует развивать межрегиональные и круизные перевозки
Компания «Флот Республики Татарстан» будет заниматься внутренними, межрегиональными и круизными перевозками. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«У нас планы грандиозные. Планируем расширять туристические перевозки, это внутренний и внешний туризм, который в кооперации с коллегами из других регионов мы планируем реализовывать. Это планомерная работа, которая сейчас уже идет полным ходом», — рассказал спикер.
Лизалин добавил, что планируется также расширять социальные перевозки пассажиров, которые сейчас осуществляет «Татфлот». Что же касается внутреннего туризма, то, по его словам, будут развиваться направления в Свияжск и Болгар.
«Планируем осваивать Казанку, на сегодня она судоходная, чего не было пять лет назад. Мы будем заниматься межрегиональными перевозками, в том числе круизными», — поделился планами гендиректор компании.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»