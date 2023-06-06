Флот Татарстана планирует развивать межрегиональные и круизные перевозки

Компания «Флот Республики Татарстан» будет заниматься внутренними, межрегиональными и круизными перевозками. Об этом сообщил генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас планы грандиозные. Планируем расширять туристические перевозки, это внутренний и внешний туризм, который в кооперации с коллегами из других регионов мы планируем реализовывать. Это планомерная работа, которая сейчас уже идет полным ходом», — рассказал спикер.

Лизалин добавил, что планируется также расширять социальные перевозки пассажиров, которые сейчас осуществляет «Татфлот». Что же касается внутреннего туризма, то, по его словам, будут развиваться направления в Свияжск и Болгар.

«Планируем осваивать Казанку, на сегодня она судоходная, чего не было пять лет назад. Мы будем заниматься межрегиональными перевозками, в том числе круизными», — поделился планами гендиректор компании.