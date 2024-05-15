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Сегодня «Флот РТ» запустил регулярную пассажирскую переправу из Казани в Верхний Услон и обратно. На маршруте будет работать судно «Капитан Гусев», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Мы возобновляем историю прошлых лет. Это будет регулярная пассажирская переправа. Планируется делать шесть круговых рейсов ежедневно, но всё будет зависеть от заполняемости, востребованности и от пожеланий жителей и гостей нашего региона», — рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

Из речного порта Казани судно будет отправляться в будни в 7.00, а в выходные — в 9.30.

Вся информация о расписании, количестве рейсов и их стоимости будет размещена на официальном сайте «Флота РТ».