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«Флот РТ» запустил регулярную пассажирскую переправу из Казани в Верхний Услон
Сегодня «Флот РТ» запустил регулярную пассажирскую переправу из Казани в Верхний Услон и обратно. На маршруте будет работать судно «Капитан Гусев», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Мы возобновляем историю прошлых лет. Это будет регулярная пассажирская переправа. Планируется делать шесть круговых рейсов ежедневно, но всё будет зависеть от заполняемости, востребованности и от пожеланий жителей и гостей нашего региона», — рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.
Из речного порта Казани судно будет отправляться в будни в 7.00, а в выходные — в 9.30.
Вся информация о расписании, количестве рейсов и их стоимости будет размещена на официальном сайте «Флота РТ».
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