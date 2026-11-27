«Флот Республики Татарстан» сегодня открыл зимнюю навигацию. Для развития круглогодичного пассажирского сообщения будет использовано современное судно на воздушной подушке «Парма 44», сообщает пресс-служба компании.

«На первом этапе судно будет обеспечивать социально значимые перевозки между Казанью и Верхним Услоном. В дальнейшем компания планирует расширять возможности эксплуатации амфибийного флота, развивая коммерческие и туристические направления», – говорится в сообщении.

Судно «Парма 44» построено по заказу республики на верфи в Подпорожье Ленинградской области. Оно прошло ходовые испытания и комплекс приемо-сдаточных процедур в акватории Волги.

Благодаря конструкции на воздушной подушке судно может передвигаться по льду, на открытой воде, заснеженным торосам и мелководью. Его можно эксплуатировать при температуре от −40 °C до +35 °C.

«Парма 44» вмешает до 40 пассажиров. Его максимальная скорость движения – 60 км/ч.

В течение зимы ожидается поступление второго судна этой серии. В перспективе компания планирует организовать коммерческие рейсы и новые туристические маршруты, которые позволят путешествовать по Волге и Каме в зимний период. Среди перспективных туристических направлений – остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши и Великий Болгар.

Расписание и стоимость проезда можно узнать на официальном сайте компании «Флот Республики Татарстан».