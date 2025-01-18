«Флот РТ» хочет запустить два судна на воздушной подушке из Казани в Верхний Услон

АО «Флот РТ» хочет запустить два судна на воздушной подушке «Парма» по маршруту Казань — Верхний Услон. Об этом сообщил в «Казань Экспо» гендиректор компании Роман Лизалин на выставке, посвященной итогам работы дорожно-транспортной отрасли в 2024 году.

«В этом году был опробован рейс Казань – Верхний Услон, маршрут жителям понравился. Хотим предложить, чтобы увеличить пассажиропоток, приобрести еще одно судно проекта А 217. Если будет необходимость, мы готовы реализовать бесшовную круглогодичную перевозку. Для этого могут ходить два теплохода «Парма» на 44 пассажирских места. Стоимость одной единицы – 75 млн рублей. Мы хотели бы их зимой эксплуатировать», – рассказал он.

Лизалин отметил, что в навигацию 2024 года компания «Флот РТ» перевезла 344 тыс. пассажиров. Было задействовано 15 единиц водного транспорта, в том числе три отремонтированных теплохода, которые несколько лет не эксплуатировались. «Было девять социально значимых маршрутов, четыре новых экскурсионных направления», – подчеркнул он.

По словам гендиректора компании, в прошлом году было выполнено 11 рейсов по маршруту Казань – Ульяновск – Казань. А с мая этого года рейсы по этому направлению планируется сделать регулярными.

Лизалин добавил, что в прошлом году открылись онлайн-продажи билетов на водный транспорт. В этом году будет запущено мобильное приложение.