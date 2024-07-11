«Флот РТ» временно отменил рейсы в Верхний Услон на теплоходе «Капитан Гусев»

В Татарстане 12 и 13 июля прекратит работу переправа из Казани до Верхнего Услона. Речь идет о рейсах на теплоходе «Капитан Гусев». Об этом сообщила пресс-служба «Флот РТ».

«До Верхнего Услона можно будет добраться на рейсовом теплоходе в 7:30, 10:00, 15:00, 18:00. Из Верхнего Услона в Казань — в 8:45, 11:15, 16:15», — сообщили в пресс-службе.

Причина отмены рейсов на теплоходе «Капитан Гусев» не указана.