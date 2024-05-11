«Флот РТ» предупредил об изменении расписания «Метеоров» до Свияжска

В мае в Татарстане изменится расписание движения «Метеоров» в Свияжск. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Флот РТ».

Речные перевозки будут осуществляться 14, 17, 22, 24, 29 и 31 мая. Из Казани «Метеоры» будут отправляться в 9 утра, в обратном направлении — в 13.30. Время в пути составит 50 минут.

«Для групп от 40 человек возможны индивидуальные рейсы по будням, за исключением дней, когда рейсы уже в расписании», — уточнили в компании.