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«Флот РТ» предупредил об изменении расписания «Метеоров» до Свияжска
В мае в Татарстане изменится расписание движения «Метеоров» в Свияжск. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Флот РТ».
Речные перевозки будут осуществляться 14, 17, 22, 24, 29 и 31 мая. Из Казани «Метеоры» будут отправляться в 9 утра, в обратном направлении — в 13.30. Время в пути составит 50 минут.
«Для групп от 40 человек возможны индивидуальные рейсы по будням, за исключением дней, когда рейсы уже в расписании», — уточнили в компании.
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