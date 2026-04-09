«Флот РТ» планирует увеличить число речных судов до 23 в навигацию 2026 года

В навигацию этого года «Флот РТ» планирует задействовать на маршрутах больше судов – не менее 23. В прошлом году рейсы выполняло 21 судно. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании Роман Лизалин.

«В 2023 году работало три судна, в 2024 году их количество дошло до 15 единиц. Когда мы говорим про прирост судов, имеем в виду и приобретение новых, и восстановление ранее эксплуатирующихся судов, которые долгое время не работали. Мы их приводим в нормативное состояние. Например, в этом году ведем работу по восстановлению судна „Восход-74“», – рассказал он.

Лизалин отметил, что при подготовке к навигации почти на всех судах, за исключением одного-двух, поменяли главные и вспомогательные энергетические установки, установили новые двигатели, заменили иллюминаторы.

Кроме того, по его словам, проводится работа по капитальному ремонту дебаркадеров. До конца этого года планируется завершить восстановление трех дебаркадеров.

«У нас имеется 11 дебаркадеров, пять причальных стенок. Рассчитываем на то, что у нас появится еще одна причальная стенка – в Камском Устье», – подчеркнул гендиректор компании.